Rappel : En dehors des JEP, la maison du souvenir est ouverte au public chaque 3ème samedi du mois, de 10h à 12h. La Maison du Souvenir sera ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un parcours photographique sur la Seconde Guerre Mondiale est à découvrir. Des témoignages audios et écrits de Caudanais ayant vécu cette période seront projetés et consultables. Deux documents réalisés par les élèves de l’école Sainte-Anne de Caudan seront également à disposition du public :

• Recueil des 99 Poilus morts à la Guerre de 1914-1918

• Livre sur la famille Vary, lauréat du Concours du Souvenir français 2023. Maison du Souvenir rue de la Libération, 56850, Caudan Caudan 56850 Morbihan Bretagne 0297805920 http://www.caudan.fr https://www.facebook.com/mairie.caudan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

