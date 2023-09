Découverte exceptionnelle de l’intérieur de la maison Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Gourdon, 15 septembre 2023, Gourdon.

Découverte exceptionnelle de l’intérieur de la maison 15 – 17 septembre Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Gratuit. Entrée libre pour la visite libre. Sur inscription pour la visite guidée. Inscription par sms/texto de préférence.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le CIAP / Maison du Sénéchal.

La visite guidée de la maison vous donnera accès à des pièces qui ne sont pas ouvertes au public : découverte d’une peinture murale monumentale et de pièces de logis ornées.

Vendredi 15 septembre 2023.

15h00-18h00 : visite libre et gratuite du CIAP du Sénéchal.

Samedi 16 septembre 2023.

10h30-12h30 : visite libre et gratuite du CIAP du Sénéchal.

15h00 : visite guidée par une guide-conférencière.

16h30 : visite guidée par une guide-conférencière.

Dimanche 17 septembre 2023.

10h30-12h30 : visite libre et gratuite du CIAP du Sénéchal.

15h00 : visite guidée par une guide-conférencière.

16h30 : visite guidée par une guide-conférencière.

Équipement culturel de proximité, il permet la sensibilisation, l'information et la formation de tous les publics à l'architecture et au patrimoine de la ville. Clé de compréhension de l'histoire locale, il offre un lieu de rencontres et d'information sur l'évolution urbanistique de la cité au fil des siècles et sur les projets contemporains d'aménagement urbain ou paysager en cours.

Le lieu s'inscrit dans une remarquable maison de notable à deux corps avec une façade Renaissance. La tour-escalier date du XVIe siècle. Un oratoire du XVIe siècle, décoré de peintures murales, est actuellement en restauration, ainsi qu'un corps sur jardins avec salons décorés (XVIIe siècle). Les jardins médiévaux ont été entièrement réaménagés en 2013 d'après le Cartulaire de Villis (812).

Le lieu s’inscrit dans une remarquable maison de notable à deux corps avec une façade Renaissance. La tour-escalier date du XVIe siècle. Un oratoire du XVIe siècle, décoré de peintures murales, est actuellement en restauration, ainsi qu’un corps sur jardins avec salons décorés (XVIIe siècle). Les jardins médiévaux ont été entièrement réaménagés en 2013 d’après le Cartulaire de Villis (812).

