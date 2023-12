Balade autour du rocher, de la préhistoire à nos jours Maison du Roy Les Baux-de-Provence, 2 janvier 2024, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:30:00

fin : 2024-01-02 16:00:00

Parcourez le chemin des Trémaïe au pied de l’éperon rocheux avec notre guide conférencier !.

Découvrez l’histoire des Baux au fil du temps à travers divers vestiges : habitats gaulois de l’âge de fer, les stèles romaines des Trémaïe et des Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son pèlerinage, les carrières de pierre de l’Antiquité à nos jours,…



À l’occasion des fêtes de Noël, découvrez nos balades thématiques proposées gratuitement pour découvrir le village, ses légendes et ses sublimes panoramas

Maison du Roy Office de tourisme des Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme des Baux de Provence