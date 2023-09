Le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours Maison du Roy Les Baux-de-Provence, 26 septembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Parcourez le chemin des Trémaïe au pied de l’éperon rocheux avec Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine..

2023-09-26 14:30:00 fin : 2023-09-26 16:30:00. EUR.

Maison du Roy Office de tourisme des Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Walk the Trémaïe path at the foot of the rocky spur with Cyril Dumas, attached to heritage conservation.

Pasee por el sendero de la Trémaïe, al pie del espolón rocoso, con Cyril Dumas, responsable de la conservación del patrimonio.

Gehen Sie mit Cyril Dumas, dem Attaché für die Erhaltung des Kulturerbes, den Pfad der Tremaia am Fuße des Felsvorsprungs entlang.

