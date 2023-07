Découverte guidée du village Maison du Roy Les Baux-de-Provence, 4 juillet 2023, Les Baux-de-Provence.

Perché sur un éperon rocheux, le village possède un patrimoine architectural incroyablement riche. Cyril, assistant à la conservation du patrimoine, vous invite à un voyage insolite au travers des ruelles du village à la découverte de son histoire..

2023-07-04 10:00:00 fin : 2023-07-04 11:00:00. EUR.

Maison du Roy Office de tourisme des Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Perched on a rocky outcrop, the village boasts an incredibly rich architectural heritage. Cyril, heritage conservation assistant, invites you on an unusual journey through the village’s narrow streets to discover its history.

Encaramado en un promontorio rocoso, el pueblo presume de un patrimonio arquitectónico increíblemente rico. Cyril, asistente de conservación del patrimonio, le invita a un insólito viaje por las callejuelas del pueblo para descubrir su historia.

Das auf einem Felsvorsprung gelegene Dorf besitzt ein unglaublich reiches architektonisches Erbe. Cyril, ein Assistent für die Erhaltung des Kulturerbes, lädt Sie zu einer ungewöhnlichen Reise durch die Gassen des Dorfes ein, um seine Geschichte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Baux de Provence