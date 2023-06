Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes, 24 août 2023, Nantes. Atelier « Cuisine et ensemble » Jeudi 24 août, 14h00 Maison du quartier de Breil Gratuit sur inscription. 4 inscrits au Restaurant Intergénérationnel, 4 inscrits sur la Maison du Quartier du Breil Le restaurant intergénérationnel Malville et la maison de quartier du Breil propose un atelier pour favoriser la cuisine des légumes de saisons (légumes provenant des jardins « paysages nourriciers »). 14h-17h : Atelier « cuisine et ensemble » – apéro légumes 18h : dégustation de l’apéro dinatoire ouvert à toutes et tous Maison du quartier de Breil 52 Rue du Breil, 44100 Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

