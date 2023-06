« Transmettre les beautés de la Création » une exposition sur la nature et sa fragilité Maison du protestantisme Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes « Transmettre les beautés de la Création » une exposition sur la nature et sa fragilité Maison du protestantisme Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. « Transmettre les beautés de la Création » une exposition sur la nature et sa fragilité 16 et 17 septembre Maison du protestantisme Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, l’Église Protestante Unie de Nîmes vous propose de découvrir une exposition. L’ancien couvent des Ursulines (XVIIe siècle), devenu bien national à la Révolution française, fut racheté par un particulier qui le céda à l’Église Réformée en 1830. Rénovée en 1995, la maison abrite aujourd’hui une bibliothèque remarquable. Exposition éphémère : « Transmettre les beautés de la Création »

La nature suscite l’émerveillement, et le temps des vacances estivales est propice à un regard attentif sur cette beauté qui nous entoure.

Catholiques, protestants et visiteurs de passage cet été dans divers lieux de culte qu’offre la ville de Nîmes, nous partagent aujourd’hui leurs regards personnels sur les beautés de la Création : un patrimoine vivant, un héritage précieux confié à l’humanité.

C’est ensemble seulement que nous pourrons le transmettre ; dès à présent, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Un projet photo œcuménique, participatif et évolutif, proposé par Église Verte.

Venez ajouter vos propres photos à cette exposition éphémère ! Tous formats acceptés. Contact : egliseverte.nimes@caramail.fr Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr [{« link »: « mailto:egliseverte.nimes@caramail.fr »}] Ancienne maison qui faisait partie du couvent des Ursulines chargées de l’éducation catholique de jeunes filles protestantes, devient maison presbytérale en 1836. Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui des expositions et une bibliothèque possédant un remarquable fonds ancien du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

