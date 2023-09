[Réseau MedNum42] Atelier « Outil commun de suivi de parcours usagers » Maison du Projet Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne [Réseau MedNum42] Atelier « Outil commun de suivi de parcours usagers » Maison du Projet Saint-Étienne, 17 octobre 2023, Saint-Étienne. [Réseau MedNum42] Atelier « Outil commun de suivi de parcours usagers » Mardi 17 octobre, 09h00 Maison du Projet Membres du réseau, sur inscriptions, places limitées Dans le cadre de la mise en place du schéma départemental de médiation numérique, le Conseil Départemental de la Loire, la Ville de Saint-Etienne et le centre ressource Zoomacom vous convient à un temps de réflexion sur la mise en place d’un outil à destination des usagers et des professionnels de la médiation numérique visant faciliter le suivi du parcours de nos usagers. Le mardi 17 octobre 2023, de 9h00 à 12h00

à la Maison du projet,

10 rue Louis Braille, 42000 Saint-Étienne Afin de faciliter les échanges entre les participants, nous limiterons le nombre de places à 25. Lien d’inscription diffusé au sein du réseau (e-mails, messagerie Mattermost/MedNum42/Agora). Si vous ne l’avez pas vu passer: contact @ zoomacom . org Maison du Projet 10 Rue Louis Braille, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.loire.fr/jcms/lw_1404866/fr/le-numerique-au-service-du-territoire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

