Intervenant : Clément Reynaud Directeur Général du Projet Celsius

Est-ce qu'une heure de streaming a plus d'impact sur le climat que 10 km en voiture ? Combien d'économie d'émissions carbone puis-je faire en achetant mes appareils reconditionnés ? Dans quels cas le télétravail est-il un avantage environnemental par rapport au présentiel ? Difficile d'y voir clair sur l'impact du numérique, dont on sait qu'il augmente chaque jour un peu plus, sans pour autant identifier précisément nos leviers d'action ou l'ampleur du problème. En repartant des données scientifiques les plus à jour, et au cours d'une présentation interactive et ludique, cette intervention permet d'éclairer les sujets de l'impact climatique du numérique afin de déjouer quelques idées reçues, éviter la caricature et repartir avec des actions concrètes à mener individuellement et collectivement.

Lieu : Maison du projet 10 rue Louis Braille 42000 Saint Étienne

2023-01-24T18:00:00+01:00

