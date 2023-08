Animation « Attrapez les portes ! » Maison du projet Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Animation « Attrapez les portes ! » Samedi 16 septembre, 10h00 Maison du projet Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. À travers une promenade dans la ville et avec l'aide d'un plan nous vous proposons de découvrir des portes anciennes, originales, colorées… La ville devient votre arène, l'appareil photo votre arme et vos amis ou parents votre équipe !! Partez en quête de la porte à la clef ! Des lots culturels sont à gagner. Animé par le Centre-socioculturel Luteva. Maison du projet 45 grand rue, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

Catégories d'Évènement: Hérault, Lodève Lieu Maison du projet Adresse 45 grand rue, 34700 Lodève Ville Lodève

