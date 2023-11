La lainière d’hier à aujourd’hui Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos La lainière d’hier à aujourd’hui Maison du Projet Lainière Wattrelos, 16 mars 2024, Wattrelos. La lainière d’hier à aujourd’hui 16 – 23 mars 2024 Maison du Projet Lainière 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans De nombreuses entreprises étaient implantées à Wattrelos, pourtant la plus emblématique d’entre elles reste la Lainière de Roubaix. Durant cette visite, vous découvrirez ce géant de l’industrie française, partagerez les souvenirs des employés ayant arpenté les ateliers de filature.

Samedi 16 mars et mercredi 20 mars de 10h30 à 12h, samedi 23 mars de 14h30 à 16h
Maison du Projet Lainière
151 rue d'Oran à Wattrelos
Wattrelos 59150
Nord
Hauts-de-France

2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

