Wattrelos Puces Couturières Maison du Projet Lainière Wattrelos, 30 septembre 2023, Wattrelos. Puces Couturières Samedi 30 septembre, 10h00 Maison du Projet Lainière Entrée libre L’Office de Tourisme de Wattrelos et l’association les Amis de la Lainière et du textile organisent les Puces Couturières le samedi 30 septembre 2023.

Vous pourrez y vendre ou y trouver des produits d’occasion liés au textile : tissus, laine, fils, aiguilles, patrons…

Entrée libre de 10h à 17h

Tarif pour les exposants : 4€ la table de 1.80m (deux tables max. par exposant) – Inscription à l’Office de Tourisme de Wattrelos (189 rue Carnot à Wattrelos) Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

