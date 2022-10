Visite guidée de l’exposition « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Visite guidée de l’exposition « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière, 19 mars 2023, Wattrelos. Visite guidée de l’exposition « À la découverte du textile » 19 mars – 2 avril 2023, les dimanches Maison du Projet Lainière

Gratuit

à la Maison du Projet Lainière Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Une visite accompagnée est assurée par des bénévoles de l’Association des « Amis de la Lainière et du textile ». Ces anciens du textile pourront ainsi partager leur expérience et leurs souvenirs avec le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00

2023-04-02T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison du Projet Lainière Adresse 151 rue d'Oran à Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Maison du Projet Lainière Wattrelos Departement Nord

Maison du Projet Lainière Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Visite guidée de l’exposition « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière 2023-03-19 was last modified: by Visite guidée de l’exposition « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière Maison du Projet Lainière 19 mars 2023 Maison du Projet Lainière Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord