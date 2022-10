« À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Maison du Projet Lainière Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France L’exposition « À la découverte du Textile », organisée par l’Office de Tourisme et l’association « Les Amis de la Lainière et du textile », a pour vocation de présenter le passé industriel de Wattrelos. Des tisserands à domicile à l’implantation des grandes entreprises à Wattrelos, cette exposition retracera l’histoire industrielle de la ville, mais aussi de ceux et celles ayant travaillé dans ces grandes entreprises comme la Lainière de Roubaix. Cette année, une partie de l’exposition sera consacrée à la visite de la reine Elisabeth II en 1957.

