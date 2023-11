Les après-midis ludiques à Faubourg de Béthune Maison du projet « En attendant la médiathèque » Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les après-midis ludiques à Faubourg de Béthune Maison du projet « En attendant la médiathèque » Lille, 10 janvier 2024, Lille. Les après-midis ludiques à Faubourg de Béthune 10 janvier – 14 février 2024 Maison du projet « En attendant la médiathèque » Entrée libre Chaque mercredi et samedi , la maison du projet « en attendant la médiathèque » ouvre ses portes pour des activités culturelles et artistiques. Jeux vidéo, jeux de société, projection d’un dessin animé ou d’un film, atelier créatif, laissez-vous surprendre par les idées de vos bibliothécaires ! Maison du projet « En attendant la médiathèque » 84 86 boulevard de Metz Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00 BmL – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison du projet "En attendant la médiathèque" Adresse 84 86 boulevard de Metz Ville Lille Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Maison du projet "En attendant la médiathèque" Lille latitude longitude 50.618569;3.045099

Maison du projet "En attendant la médiathèque" Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/