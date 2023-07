Vivez votre vie d’athlètes : randonnée commentée sur les traces du patrimoine sportif des Jeux de Paris 2024 (CAO – Stade de France) Maison du projet du Village des athlètes Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Vivez votre vie d’athlètes : randonnée commentée sur les traces du patrimoine sportif des Jeux de Paris 2024 (CAO – Stade de France) Samedi 16 septembre, 13h30 Maison du projet du Village des athlètes Les visites se font exclusivement sur inscription.

Nombre de place limité. Les visiteurs inscrits sont invités à honorer leur inscription. Pour faire face à la forte demande, en cas de désistement nous nous invitons à annuler votre inscription.

A un an des Jeux Olympiques et Paralympiques, la SOLIDEO vous accompagne sur les traces du patrimoine sportif construit pour les Jeux de Paris 2024 et vous ouvre les portes du futur Village des athlètes construit entre Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis.

Au programme, des visites et des rencontres exclusives pour découvrir les coulisses de la construction du Village des athlètes et du Centre Aquatique Olympique,et s’immiscer dans le quotidien des athlètes pendant les Jeux Olympiques et Paralympique.

C’est l’occasion de comprendre les enjeux qui s’attachent à ces chantiers hors du commun et de s’immerger, à quelques mois des jeux dans la vie d’un athlète.

Le parcours de visite prévoit une balade urbaine sur les traces des chantiers olympique du Stade Aquatique Olympique et du Stade de France (Saint-Denis) ainsi qu’une présentation et une visite du chantier du Village des athlètes.

La randonnée dure quatre heures environ et se fait exclusivement sur inscription (nombre de places limité / âge minimum : 15 ans).

Parcours non PMR.

Point de départ : Station de métro « Porte de Paris », ligne 13 , sortie 1 La Plaine Stade de France

Point d’arrivée : Maison du projet, 19 Boulevard Finot, 93200 Saint-Denis

La Solideo se réserve le droit de modifier le parcours pour des raisons de sécurité.

Maison du projet du Village des athlètes 19 Boulevard Finot 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France Métro ligne 13 – Carrefour Pleyel ou Métro ligne 14 – Mairie de Saint-Ouen

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

