Vivez votre vie d’athlètes : porte ouverte et animations à la maison du projet du Village des athlètes Maison du projet du Village des athlètes Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Pour sa troisième et dernière participation aux Journées européennes du patrimoine, la SOLIDEO ouvre les portes du Village des athlètes construit pour les Jeux de Paris 2024. Au programme, des animations et des rencontres exclusives pour découvrir les coulisses de la construction et s’immiscer dans le quotidien des athlètes pendant les Jeux olympiques et Paralympique.

Lieu d’informations, d’échanges et de rendez-vous pour les riverains, professionnels de l’aménagement, comités nationaux olympiques et paralympiques, touristes occasionnels et autres curieux, la Maison du projet est destinée à la découverte du Village des athlètes et du futur quartier de ville en construction sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et L’Île-Saint-Denis.

La Maison du projet a vocation à renseigner et accueillir le public, organiser des réunions et ateliers avec les scolaires et riverains et autres publics afin de faire comprendre le projet du Village des athlètes et le programme de la SOLIDEO en général.

Pour un moment convivial, la SOLIDEO vous donne rendez-vous le samedi 16 septembre de 10h à 18h à la Maison du Projet, située au 19 boulevard Finot à Saint-Ouen-sur-Seine.

• Un accueil et une visite en continu du projet (maquettes, outil numérique pour une immersion digitale dans le Village des athlètes, exposition temporaire sur le patrimoine et de la documentation en français et en anglais) de 10h à 18h.

• Des animations et des ateliers gratuits et en accès libre pour les petits et aussi les grands de 14h à 18h

o Performance par la compagnie Traction “Duos Improbables” ;

o Performance de danse et initiation par la compagnie TangoArt ;

o Performance théâtralisée sur l’histoire des premiers jeux olympiques par la compagnie Gyntiana.

o Des stands réalité virtuelle, médiation culturelle, Paris 2024… ;

o Restauration (à partir de 12h – payant) ;

o Exposition temporaire sur le patrimoine du Village des athlètes.

• Des rencontres inspirantes entre 14h et 18h.

o Mascottes olympiques et paralympiques ;

o Athlètes et para-athlètes.

Maison du projet du Village des athlètes 19 Boulevard Finot 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France https://projets.ouvrages-olympiques.fr/la-maison-du-projet/ Métro ligne 13 – Carrefour Pleyel ou Métro ligne 14 – Mairie de Saint-Ouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

SOLIDEO – Sennse / Cyril Badet