Le bus de la fabrique à entreprendre maison du projet de rénovation urbaine

Wattignies

Le bus de la fabrique à entreprendre maison du projet de rénovation urbaine, 12 mai 2023, Wattignies. Le bus de la fabrique à entreprendre Vendredi 12 mai, 14h00 maison du projet de rénovation urbaine : Le Bus de la Fabrique à Entreprendre, est un dispositif financé par la MEL et mis en œuvre par BGE, un des spécialistes de l’accompagnement à la création d’entreprise.

• Il a pour but de sillonner, deux fois par an, les lieux situés dans le quartiers prioritaires de la MEL pour aller à la rencontre des habitants qui se posent des questions sur leur idée ou projet de création d’entreprise. La prochaine tournée a lieu du 9 au 12 mai.

• les différentes adresses : cf. ci-dessous. Mons-en-Baroeul, Roubaix, Tourcoing, Hem, Lille, Lambersart, Wattignies. maison du projet de rénovation urbaine 50 rue fleming wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T17:30:00+02:00

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T17:30:00+02:00 emploi entreprenariat

