Villeneuve-d'Ascq Inauguration de la fresque de Lelo et fête mexicaine à la Maillerie, Villeneuve d’Ascq Maison du Projet de la Maillerie Villeneuve-d’Ascq, 5 mai 2019, Villeneuve-d'Ascq. Inauguration de la fresque de Lelo et fête mexicaine à la Maillerie, Villeneuve d’Ascq Dimanche 5 mai 2019, 14h00 Maison du Projet de la Maillerie Entrée libre 14H30 – Vernissage de la fresque de Lelo en musique. 15H – Bal « Que Onda » par le Collectif Ossi Mais Pakeu avec le Soundtruck. Possibilité de restauration sur place. Dans le cadre du réaménagement de l’ancien site logistique des 3 Suisses, un nouveau quartier voit le jour. Afin de préfigurer le futur quartier, des nouveaux usages et des nouvelles manières d’habiter, la Maillerie voit le jour. Plus d’informations sur www.lamaillerie.fr. Avec le soutien de Bouygues Bâtiment Nord-Est. Maison du Projet de la Maillerie 220 rue Jean Jaurès Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

