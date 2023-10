Foire aux livres Maison du Projet de la Lainière Roubaix, 6 octobre 2023, Roubaix.

Foire aux livres 6 – 8 octobre Maison du Projet de la Lainière entrée gratuite

Le groupe Initiativ’ d’habitants et le Centre Social Echo en collaboration avec La Vallée Aux Livres organisent leur Foire aux Livres les 6/7/8 octobre 2023

Au programme :

Des livres enfants, des romans, des polars, des BD, des mangas, des livres de cuisine et des ouvrages scolaires, le tout à -40% !

Moyens de paiement : Chèques et Espèces

Maison du Projet de la Lainière 151 rue d’Oran à Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France https://semvr.fr/projet/maison-du-projet-de-la-lainiere/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320260411 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

foire aux livres