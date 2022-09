Foire aux livres Maison du Projet de la Lainière Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Foire aux livres 7 – 9 octobre Maison du Projet de la Lainière

Entrée libre, – 40 % de réduction sur l’ensemble des livres

Foire aux livres Maison du Projet de la Lainière 151 rue d’Oran à Roubaix Nord Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Maison du projet de la Lainière Le groupe Initiativ’ d’habitants et le Centre Social Echo en collaboration avec La Vallée Aux Livres organisent leur Foire aux Livres le 7/8/9 octobre 2022 Au programme : Des livres enfants, des romans, des polars, des BD, des mangas, des livres de cuisine et des ouvrages scolaires, le tout à -40% ! Moyens de paiement : Chèques et Espèces

2022-10-07T10:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00

