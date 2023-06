Balade vélo guidée Maison du Pont-Canal Briare Briare Catégorie d’Évènement: Briare Balade vélo guidée Maison du Pont-Canal Briare, 9 juillet 2023, Briare. Balade vélo guidée Dimanche 9 juillet, 14h00 Maison du Pont-Canal Voir https://www.lamaisondupontcanal.com/ Philomène Le Lay vous guidera sur 1/2 journée pour une balade vélo guidée de 35 km au départ de la Maison du Pont-Canal. Au programme, visite culturelle, observation de la faune et de la flore (spécial ornithologie). Réservation 48h à l’avance. Maison du Pont-Canal Quai Mazoyer, Briare Briare [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondupontcanal.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lamaisondupontcanal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Briare

Lieu
Maison du Pont-Canal
Adresse
Quai Mazoyer, Briare
Ville
Briare

