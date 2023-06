Balade vélo guidée « Patrimoine » à Briare Maison du Pont-Canal Briare Briare Catégorie d’Évènement: Briare Balade vélo guidée « Patrimoine » à Briare Maison du Pont-Canal Briare, 1 juin 2023, Briare. Balade vélo guidée « Patrimoine » à Briare 1 juin – 31 octobre Maison du Pont-Canal Voir https://www.lamaisondupontcanal.com/ Pascale Choloux vous guidera pendant 2 h pour une balade guidée à vélo sur le thème du Patrimoine, au départ de la Maison du Pont-Canal, les lundis et mardis matin de juin à octobre. Au programme, visite culturelle. Réservation 48 h à l’avance au 06 45 04 62 17. Possibilité de louer un vélo sur place. Maison du Pont-Canal Quai Mazoyer, Briare Briare [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondupontcanal.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lamaisondupontcanal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:50:00+02:00 – 2023-06-01T12:50:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T11:00:00+01:00 FMACEN045V50ADWX OT Terres de Loire et Canaux-IRémy (10) Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Maison du Pont-Canal Adresse Quai Mazoyer, Briare Ville Briare Lieu Ville Maison du Pont-Canal Briare

Maison du Pont-Canal Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Balade vélo guidée « Patrimoine » à Briare Maison du Pont-Canal Briare 2023-06-01 was last modified: by Balade vélo guidée « Patrimoine » à Briare Maison du Pont-Canal Briare Maison du Pont-Canal Briare 1 juin 2023