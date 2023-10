Maisons triées sur le volet Maison du Pilier rouge Le Mans, 15 octobre 2023, Le Mans.

En quelques maisons, venez découvrir les clés architecturales et décoratives qui qualifient l’art de bâtir au Mans du Moyen Âge au XXIe siècle.

Les mancelles sont des maisons d’habitation populaires ou légèrement bourgeoises, à un ou deux étages, caractéristiques de la Sarthe et plus particulièrement de la ville du Mans.

Maison du Pilier rouge 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans. La Maison du Pilier-Rouge est le siège du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans, « Ville d'art et d'histoire ».

La Maison du Pilier-Rouge, accueil touristique et patrimonial de la Cité Plantagenêt, propose toute l'année, une boutique, des expositions, des visites guidées… « Ville d'art et d'histoire ». Les visites guidées sont assurées par des guides conférenciers du Mans, agréés par le ministère de la Culture.

