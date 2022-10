Visite guidée : Les Grands Magasins Maison du Pilier rouge Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Visite guidée : Les Grands Magasins Maison du Pilier rouge, 16 octobre 2022, Le Mans. Visite guidée : Les Grands Magasins Dimanche 16 octobre, 15h00 Maison du Pilier rouge

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge. Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge

Journées nationales de l’architecture Maison du Pilier rouge 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et tous les jours, de 13 h 30 à 18 h (17 h 30, du 1er novembre au 30 avril)

02 43 47 40 30 http://www.lemans.fr/patrimoine La Maison du Pilier-Rouge est le siège du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans, « Ville d’art et d’histoire ». La Maison du Pilier-Rouge, accueil touristique et patrimonial de la Cité Plantagenêt, propose toute l’année, une boutique, des expositions, des visites guidées… « Ville d’art et d’histoire ». Les visites guidées sont assurées par des guides conférenciers du Mans, agréés par le ministère de la Culture. Laissez-vous conter l’histoire de la vie sociale et mondaine, au Mans, au tournant des XIXe et XXe siècles.

2022-10-16T15:00:00+02:00

2022-10-16T16:45:00+02:00 Ville du Mans

