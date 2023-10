Visite Guidée de la Maison du Piage à Fajoles Maison du Piage Fajoles, 21 octobre 2023, Fajoles.

Fajoles,Lot

Tout un savoir livré avec passion à l’occasion de ces visites. N’hésitez plus et venez faire connaissance ou redécouvrir la Préhistoire!.

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Maison du Piage

Fajoles 46300 Lot Occitanie



A wealth of knowledge is passionately shared during these tours. Don’t hesitate to come and discover or rediscover prehistory!

Durante estas visitas se comparte con pasión una gran riqueza de conocimientos. No dude en venir a descubrir o redescubrir la prehistoria

Dieses Wissen wird bei diesen Besuchen mit Leidenschaft vermittelt. Zögern Sie nicht länger und lernen Sie die Vorgeschichte kennen oder entdecken Sie sie neu!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Gourdon