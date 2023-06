La Maison du Peuple ouvre ses portes Maison du Peuple Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix.

La Maison du Peuple ouvre ses portes 16 et 17 septembre Maison du Peuple Visites guidées et animations

Visites guidées de la cour, du jardin, et de l’ancienne salle des fêtes.

Après-midi, théâtre et chansons par le Théâtre de la Corniche : « Re-traite et vaches à lait ».

Expositions de photos d’archives : « Yves Guyader, pionnier du mouvement ouvrier morlaisien » ; « Le chemin de fer à Morlaix et la ligne Morlaix-Roscoff ».

La Maison du Peuple :

« une petite porte qui ouvre sur la grande histoire »

Vidéo Cécile Renouard – Le Télégramme – JEP 2020

Maison du Peuple 1, impasse de Tréguier, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne

