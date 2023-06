Visite guidée sur l’histoire sociale en Limousin Maison du peuple Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Visite guidée sur l'histoire sociale en Limousin Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00

Participez à des visites guidées et commentées à l’intérieur et à l’extérieur des lieux, accompagnées d’explications historiques liées à l’histoire sociale en Limousin. Vous aurez l’opportunité de découvrir une exposition consacrée aux 80 ans de la maison du peuple.

De plus, lors de votre visite, vous pourrez également profiter d’une bourse aux livres et de revues de l’Institut CGT d’histoire sociale qui seront disponibles sur place.

Depuis 1982, la maison du peuple met en valeur l'importance des syndicats dans la vie politique et sociale de Limoges, ville où la Confédération générale du travail (CGT) est née en 1895. Inauguré le 7 juin 1936, jour des accords de Matignon, cet édifice incarne l'architecture emblématique de l'entre-deux guerres, avec son style Art déco et le savoir-faire artisanal propre à Limoges.

En mars 2002, le bâtiment a été labellisé « patrimoine du XXe siècle », en reconnaissance de son intérêt architectural. Les décors intérieurs tels que les vitraux, les fresques et les mosaïques, qui témoignent de sa vocation syndicale et rendent hommage aux travailleurs et travailleuses, sont classés au titre des Monuments historiques depuis septembre 2014.

La maison du peuple, qui conserve son allure Art déco depuis 1936, est désormais protégée par les services culturels et continue de remplir sa fonction d’origine. TCL bus n°4, arrêt « Saint-Pierre » . Pas d’accès handicapé. Emplacements de stationnement payant de la ville tout autour.

©IHS Limousin