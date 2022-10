Yusan Maison du Peuple, 3 novembre 2022, Gardanne.

Dans sa genèse même, Yusan témoigne d’une envie collective de créer. Le sextet se réunit pour la première fois à la Maison des Artistes de Chamonix et L’alchimie opère immédiatement. Yusan est l’illustration du bouillonnement qui règne au sein de la jeune scène jazz en France. Carrefour culturel et artistique, le Jazz fait se rencontrer des musiciens venus de milieux très différents, qui mettent en commun leurs cultures au service d’un son nouveau. Les influences et itinéraires de chacun se manifestent dans des compositions où le jazz irrigue et se mélange à des esthétiques diverses, musique caribéenne, world, gospel. Sur scène le groupe impressionne par sa précision et son énergie d’où naissent des mélodies chaloupées et des ballades pleines de groove qui vont vous donner envie de vous déhancher en cadence ! Entre saxophones enjoués et trompettes un brin allumées… et allumeuses, le métissage se tisse ! C’est chaud, ça pulse ! Voilà ce qui vous attend avec « Chiraj », « Danser », « Elastic Love », « Abanda », ou encore « I’m Gone ». Une soirée Jazz des cinq continents avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence et en partenariat avec la Ville de Gardanne.

Celia Kameni : voix

Romain Cuoq : saxophone

Kevin Jubert : claviers

Gwen Ladeux : basse

Mathieu Edward : batterie

Ralph Lavital : guitare

