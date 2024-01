AVE CESAR ! MAISON DU PEUPLE Belfort, samedi 16 mars 2024.

Une comédie de Michèle RIML, mise en scène d’Eric LaugériasAvec Frédéric BOURALY et Christelle REBOULDidier et Corinne ont fêté leurs 25 ans de mariage il y a peu. Corinne a réservé un week-end pour deux dans un hôtel branché.Elle a voulu cette parenthèse pour qu’ils puissent se retrouver, loin du quotidien et des enfants. Corinne a peur de la routine, peur de ne plus être aimée et désirée.Didier, lui, n’aime pas les questionnements, il croit au couple, au quotidien et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans.Nous allons vivre ce week-end avec eux, entre pleurs et fou-rires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère, room service défaillant, décryptage d’un exemplaire de « Le sexe pour les nuls », souvenirs, bilan et projets…Attention, « Avé César ! » n’est pas une comédie romantique ordinaire, vous ne saurez peut-être pas, après quatre-vingt-dix minutes qui vient de Mars et qui vient de Vénus, mais le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée d’éclats de rires et d’émotions.

Tarif : 30.10 – 43.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90