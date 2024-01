MICHELE TORR EN CONCERT – BELFORT MAISON DU PEUPLE Belfort Catégorie d’Évènement: Belfort MICHELE TORR EN CONCERT – BELFORT MAISON DU PEUPLE Belfort, 1 mars 2024, Belfort. Le concert initialement prévu le 09 septembre 2023 à 20h00 est reporté au 01 mars 2024 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésMichèle Torr en concert60 ans de chanson Michèle Torr fait partie de la famille ! Nous avons fait nôtres ses malheurs d’adolescente yéyé, ses bonheurs de mère, ses amours de femme, ses triomphes de vedette. Qu’elle en appelle à la tendresse ou nous emmène danser ce soir, 60 ans que sa voix nous trotte dans la tête et nous vise en plein cœur. Un anniversaire qu’elle fête ce dimanche 29 octobre avec son meilleur ami, le public.

Tarif : 49.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00 Réservez votre billet ici MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90 Détails Catégorie d’Évènement: Belfort Autres Code postal 90000 Lieu MAISON DU PEUPLE Adresse Place de la Resistance Ville Belfort Departement 90 Lieu Ville MAISON DU PEUPLE Belfort Latitude 47.641543 Longitude 6.852321 latitude longitude 47.641543;6.852321

MAISON DU PEUPLE Belfort 90 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/