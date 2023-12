LE CLAN DES DIVORCEES MAISON DU PEUPLE Belfort, 28 janvier 2024, Belfort.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le divorce !3 femmes divorcent et partagent le même appartement : Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise, Mary Bybowl, british délurée et Brigitte, la rurale .En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout vous allez vivre un vrai moment de bonheur !

Tarif : 37.20 – 46.50 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:00

Réservez votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90