HOURIA LES YEUX VERTS MAISON DU PEUPLE Belfort Catégorie d’Évènement: Belfort HOURIA LES YEUX VERTS MAISON DU PEUPLE Belfort, 14 janvier 2024, Belfort. HOURIA LES YEUX VERTSdans ENFIN MOIHouria les yeux verts est une comédienne franco algérienne devenue un véritable phénomène humoristique.Elle revient avec son nouveau spectacle Enfin moi dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.Auteur : Zohra HamitiArtiste : Houria les yeux vertsDurée : 80 minutes

Tarif : 32.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 18:00
MAISON DU PEUPLE
Place de la Resistance
90000 Belfort

