LES RETROUVAILLES MAISON DU PEUPLE Belfort Catégorie d’Évènement: Belfort LES RETROUVAILLES MAISON DU PEUPLE Belfort, 9 novembre 2023, Belfort. LES RETROUVAILLES MAISON DU PEUPLE a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 40.5 à 42.5 euros. Spectacle « LES RETROUVAILLES »Revivez la magie des Grandes Comédies Musicales françaises « Les 10 Commandements, Mozart Opéra Rock, Le Roi Soleil, 1789 Les Amants de La Bastille, Roméo & Juliette….. » Avec les chanteurs Originaux !Les 10 COMMANDEMENTS, MOZART OPERA ROCK, LE ROI SOLEIL 1789 Les Amants de La Bastille, ROMEO & JULIETTE avec les Chanteurs Originaux de vos spectacles préférés et des guests inédits selon la période.Line Up à ce jour : Ahmed Mouici, Pablo Villafranca, Mikelangelo Loconte, Ginie Line, Lisbet Gulbaek, Merwan Rim, Noémi Garcia, Rod Janois, Grégori Baquet ….P.S. certains chanteurs/chanteuses originaux peuvent s’ajouter à la représentation en tant que guest(s) ou être remplacé(s) Réservez votre billet ici Plusieurs bus s’arrêtent à proximité de la Maison du Peuple : Arrêt Caisse d’Epargne. Plus d’informations sur le site d’Optymo : http://www.optymo.fr/ Place de la Résistance90000 Belfort MAISON DU PEUPLE

Place de la Resistance Belfort 90000 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Belfort Autres Lieu MAISON DU PEUPLE Adresse Place de la Resistance Ville Belfort Departement 90000 Lieu Ville MAISON DU PEUPLE Belfort latitude longitude 47.641543;6.852321

MAISON DU PEUPLE Belfort 90000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/