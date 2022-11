Maison du Père Noël Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Sane-et-Loire

Maison du Père Noël

Place de l'Hôtel de Ville Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial

Place de l’Hôtel de Ville Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial Sane-et-Loire Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville

2022-12-17 – 2022-12-23

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville

Paray-le-Monial

Sane-et-Loire EUR Au rez-de-chaussée de la Tour Saint-Nicolas, découvrez la maison du Père Noël. Vous aurez peut-être même la chance de le croiser..

Espace contes pour les enfants. Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial

Lieu Paray-le-Monial
Adresse Tour Saint Nicolas Place de l'Hôtel de Ville

