Maison du Père Noël Gien, 17 décembre 2021, Gien.

Maison du Père Noël Gien

2021-12-17 – 2021-12-17

De nombreuses animations sont prévues :

La maison du Père Noël avec le Père Noël et 1 lutin : du vendredi 17 au vendredi 24 décembre – visite de la maison, présentation du Père Noël et atelier d’écriture de la lettre au Père Noël

2 lutins : samedi 25 et dimanche 26 décembre – contes de Noël et ateliers créatifs : en écoutant l’histoire du lutin conteur, chaque enfant crée un objet qu’il emporte ensuite (rond de serviette, guirlande ou objet de décoration de Noël…)

❄ l’atelier de Noël, tous les après-midis selon les activités proposées sur place

La Maison du Père Noel à Gien : ce sera une fête pour tous, petits et grands, avec les animations proposées par la Ville de Gien, du 17 au 26 décembre !

+33 2 38 29 80 00

Gien

