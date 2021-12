Gien Gien Gien Maison du Père Noël Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

De nombreuses animations sont prévues : La maison du Père Noël avec le Père Noël et 1 lutin : du vendredi 17 au vendredi 24 décembre – visite de la maison, présentation du Père Noël et atelier d’écriture de la lettre au Père Noël 2 lutins : samedi 25 et dimanche 26 décembre – contes de Noël et ateliers créatifs : en écoutant l’histoire du lutin conteur, chaque enfant crée un objet qu’il emporte ensuite (rond de serviette, guirlande ou objet de décoration de Noël…) ❄ l’atelier de Noël, tous les après-midis selon les activités proposées sur place La Maison du Père Noel à Gien : ce sera une fête pour tous, petits et grands, avec les animations proposées par la Ville de Gien, du 17 au 26 décembre ! Gien Place Leclerc, Gien Gien

2021-12-18 to 2021-12-26

