2022-11-26 – 2023-01-02

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis À Argentré, venez découvrir la maison du Père Noël et par la même occasion poster votre lettre.

Dans le Jardin du Hill. À découvrir en musique et dans un décor féérique réalisé par les agents des services techniques de la ville, la cabane du Père Noël ! Vous y trouverez sa boîte aux lettres qui attend les listes de cadeaux des petits et des grands. Celle-ci accepte aussi les dessins…

Dans la cabane, prenez le temps de faire quelques photos et participez au concours de Noël ! Déguisement, poses…laissez parler votre imagination !

> à gagner : des places pour assister aux spectacles du Plessis Sévigné. Au fil de vos balades, ne manquez pas de faire une halte à la cabane du Père Noël, place du Général de Gaulle, à partir du 26 novembre jusqu’au 2 janvier.

Animation proposée par la ville d’Argentré-du-Plessis en collaboration avec l’association Point A. mairie@argentre-du-plessis.fr +33 2 99 96 61 27 Rue du Général Leclerc Jardin du Hill Argentré-du-Plessis

