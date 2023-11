Les artistes du Foyer Charlois exposent Maison du Pays Charlois Charroux, 18 novembre 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Rendez-vous pour découvrir les oeuvres des artistes du Foyer Charlois..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Maison du Pays Charlois

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of artists from the Foyer Charlois.

Venga a descubrir las obras de los artistas del Foyer Charlois.

Treffpunkt, um die Werke der Künstler des Foyer Charlois zu entdecken.

