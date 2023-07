Images de la Diète Méditerranéenne Maison du Pays Charlois Charroux, 9 juillet 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Expo photos « Images de la Diète Méditerranéenne » à Charroux la Maison du Pays Charlois de 14h à 18h.

Vernissage festif le jeudi 13 à 11h, en présence d’Antonio Verdù, secrétaire pour l’Espagne de la Diète Méditerranéenne, Président de la Fondation Diversitas, et Antonio Cruz, Président de l’Association Nouvelle Aquitaine Andalousie. Démonstration de Flamenco..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00

Maison du Pays Charlois

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Photo exhibition « Images de la Diète Méditerranéenne » at Charroux la Maison du Pays Charlois from 2pm to 6pm.

Festive opening on Thursday 13th at 11am, in the presence of Antonio Verdù, Secretary for Spain of the Mediterranean Diet, President of the Diversitas Foundation, and Antonio Cruz, President of the Association Nouvelle Aquitaine Andalousie. Flamenco demonstration.

Exposición fotográfica « Images de la Diète Méditerranéenne » en Charroux la Maison du Pays Charlois de 14:00 a 18:00 h.

Inauguración festiva el jueves 13 a las 11h, en presencia de Antonio Verdù, Secretario para España de la Dieta Mediterránea, Presidente de la Fundación Diversitas, y Antonio Cruz, Presidente de la Asociación Nouvelle Aquitaine Andalousie. Demostración de flamenco.

Fotoausstellung « Bilder der Mittelmeerdiät » in Charroux la Maison du Pays Charlois von 14h bis 18h.

Festliche Vernissage am Donnerstag, den 13. um 11 Uhr, in Anwesenheit von Antonio Verdù, Sekretär für Spanien des Mittelmeerdiktats und Präsident der Stiftung Diversitas, und Antonio Cruz, Präsident der Vereinigung Nouvelle Aquitaine Andalousie. Flamenco-Demonstration.

