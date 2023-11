Exposition du club d’art Maison du Pays Beaumontois en Périgord, 25 novembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Venez nombreux découvrir l’exposition du club de peinture à la Maison du Pays de Beaumont-du-Périgord. Les artisans créateurs seront aussi présents le week-end du 25 et 26 novembre de 10h à 18h..

2023-11-25 fin : 2023-11-30 17:30:00. .

Maison du Pays

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the painting club’s exhibition at the Maison du Pays in Beaumont-du-Périgord. Creative craftsmen will also be present on the weekend of November 25 and 26, from 10am to 6pm.

Venga a descubrir la exposición del club de pintura en la Maison du Pays de Beaumont-du-Périgord. El fin de semana del 25 y 26 de noviembre, de 10:00 a 18:00, también habrá artesanos creativos.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die Ausstellung des Malclubs im Maison du Pays in Beaumont-du-Périgord. Die kreativen Kunsthandwerker sind ebenfalls am Wochenende des 25. und 26. November von 10 bis 18 Uhr anwesend.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides