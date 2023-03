Visite exposition permanente Maison du patrimoine Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’Évènement: Isère

Visite exposition permanente Maison du patrimoine Maison du patrimoine, 13 mai 2023, Villard-de-Lans. Visite exposition permanente Maison du patrimoine Samedi 13 mai, 10h00, 14h00 Maison du patrimoine Entrée libre Visite de l’exposition permanente sur l’histoire du canton des Quatre montagnes et de Villard-de-Lans en particulier.

Exposition d’histoire locale aux thématiques aussi diverses que la géologie, les premiers hommes, le Moyen-Age, la création des routes, le climatisme, la 2e Guerre Mondiale, les sports d’hiver, la forêt, l’artisanat ou encore l’agriculture.

Un retour dans le passé dans une présentation riche en objets, photographies anciennes et documents d’époque. Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.villard-de-lans.fr https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html La maison du patrimoine, installée dans l’ancienne mairie, et crée par Jacques Lamoure, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

