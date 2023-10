Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine : Atelier « Délicieuses maquettes » Maison du Patrimoine Sedan, 20 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

L’Association AMATA (Association de Médiation de l’Architecture du Territoire Ardennais) vous propose un atelier familial et gourmand : la fabrication de maquettes d’architecture en pain d’épices !Pâte d’amande, réglisse et autres sucreries orneront votre création à rapporter et déguster pour les fêtes.Pour en savoir plus.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Maison du Patrimoine Rue des anciens d’Afrique du Nord

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Association AMATA (Association de Médiation de l?Architecture du Territoire Ardennais) offers you a family and gourmet workshop: the making of gingerbread architectural models! Marzipan, liquorice and other sweets will decorate your creation to take home and enjoy for the holidays

La asociación AMATA (Association de Médiation de l’Architecture du Territoire Ardennais) propone un sabroso taller familiar: ¡realización de maquetas arquitectónicas con pan de especias! Mazapán, regaliz y otros dulces decorarán su creación, que podrá llevarse a casa y disfrutarla durante las fiestas

Der Verein AMATA (Association de Médiation de l’Architecture du Territoire Ardennais) bietet Ihnen einen Workshop für Familien und Feinschmecker an: die Herstellung von Architekturmodellen aus Lebkuchen! Marzipan, Lakritz und andere Süßigkeiten werden Ihre Kreation schmücken, die Sie dann mit nach Hause nehmen und für die Feiertage genießen können.Weitere Infos

