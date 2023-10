Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine : Visite guidée jeune public « Exposition permanente » Maison du Patrimoine Sedan, 15 novembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Le service du Patrimoine met l’histoire de Sedan à la portée des enfants. Agrémentée d’un livret jeu, cette visite permet une approche ludique des grandes thématiques expliquant le développement de la ville ces 600 ans dernières années.Pour en savoir plus.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Maison du Patrimoine Rue des anciens d’Afrique du Nord

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Heritage Department brings Sedan?s history within the reach of children. With the addition of a game booklet, this tour takes a playful approach to the major themes explaining the town?s development over the last 600 years

El Departamento de Patrimonio da vida a la historia de Sedán para los niños. Con un cuaderno de juegos, esta visita propone un enfoque lúdico de los grandes temas que explican la evolución de la ciudad a lo largo de los últimos 600 años.más información

Die Abteilung für Kulturerbe macht die Geschichte von Sedan für Kinder zugänglich. Mit Hilfe eines Spielheftes ermöglicht diese Führung einen spielerischen Zugang zu den großen Themen, die die Entwicklung der Stadt in den letzten 600 Jahren erklären.Weitere Informationen

Mise à jour le 2023-10-18 par Ardennes Tourisme