Maison du Patrimoine : Atelier dessin/céramique Chercher son motif Maison du Patrimoine Saint-Yrieix-la-Perche, 2 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier avec Elvire Blanc Briand, dans le cadre de l’exposition à la Maison du

Patrimoine. Recherche et récolte de motifs à travers diverses techniques de dessins et de prises d’empreintes employées par l’artiste..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 16:00:00. .

Maison du Patrimoine Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Elvire Blanc Briand, as part of the exhibition at the Maison du Patrimoine

Patrimoine exhibition. Search for and collect motifs using various drawing and imprinting techniques employed by the artist.

Taller con Elvire Blanc Briand, en el marco de la exposición en la Maison du Patrimoine

Exposición Patrimoine. Buscar y coleccionar motivos utilizando diversas técnicas de dibujo e impresión empleadas por la artista.

Workshop mit Elvire Blanc Briand, im Rahmen der Ausstellung in der Maison du

Kulturerbe. Suche und Sammlung von Motiven durch verschiedene Zeichnungs- und Abdrucktechniken, die von der Künstlerin verwendet wurden.

