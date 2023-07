Atelier » Chercher son motif » avec Elvire Blanc-Briand Maison du Patrimoine Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Atelier » Chercher son motif » avec Elvire Blanc-Briand Maison du Patrimoine Saint-Yrieix-la-Perche, 2 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier » Chercher son motif » avec Elvire Blanc-Briand Mercredi 2 août, 14h00 Maison du Patrimoine Sur inscription par mail ou par téléphone Recherche et récolte de motifs à travers diverses techniques de dessins et prises d’empreintes employées par l’artiste. Maison du Patrimoine Place Attane, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 09 64 11 44 52 http://www.saint-yrieix.fr [{« type »: « email », « value »: « c-rucklyclo@saint-yrieix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555088884 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00 © Ville de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse Place Attane, 87500 Saint-Yrieix Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Maison du Patrimoine Saint-Yrieix-la-Perche

Maison du Patrimoine Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/