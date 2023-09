Exposition Georges Forlen, une vie, une oeuvre Maison du patrimoine Saint-Louis, 16 septembre 2023, Saint-Louis.

Exposition Georges Forlen, une vie, une oeuvre 16 et 17 septembre Maison du patrimoine Entrée libre

Un des deux collèges de Saint-Louis porte son nom : il y a quarante ans disparaissait Georges Forlen !

La Société d’histoire de Saint-Louis – Les Amis du Patrimoine, avec le concours des Archives Municipales de Saint-Louis, lui rendent hommage, à l’homme, au pédagogue, à l’aquarelliste et à l’historien, à la Maison du patrimoine, lors d’une exposition temporaire de la saison 2023-2024

Qui n’a jamais rencontré ici ou là Georges Forlen avec chevalet et pinceaux, croquant une maison ou un paysage ou, ne s’est jamais attardé devant ses belles aquarelles représentant bien entendu Saint-Louis, la Région Frontalière et le Sundgau.

Une autre œuvre attendait Georges Forlen : nouveau retraité de l’Éducation Nationale, il entreprit dès 1969 le premier le classement des archives municipales de Saint-Louis et de Bourgfelden, alors conservées au premier étage de l’ancien Lycée classique et moderne. Il acheva ses travaux en 1976 en livrant aux chercheurs, l’inventaire détaillé de Saint-Louis pour la période 1793 à 1945, ainsi que celle de Bourgfelden de 1793 à 1953.

Maison du patrimoine 3 rue Saint-Jean, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est Local de la Société d’histoire de Saint-Louis. La Maison du Patrimoine est située dans les locaux réhabilités d’une ancienne imprimerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

