Performance de Christian Laborde « Nougaro By Laborde » Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 28 octobre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

«Nougaro by Laborde».

Claude Nougaro parlant de Christian Laborde : «Christian Laborde est mon frère de race mentale, c’est un poète c’est-à-dire un homme qui parle une langue de couleurs à délivrer les grands baisers de l’âme».

2023-10-28 18:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Nougaro by Laborde ».

Claude Nougaro talking about Christian Laborde : « Christian Laborde is my mental brother, he is a poet that is to say a man who speaks a language of colors to deliver the great kisses of the soul »

« Nougaro de Laborde ».

Claude Nougaro hablando de Christian Laborde: « Christian Laborde es mi hermano mental, es un poeta, es decir un hombre que habla un lenguaje de colores para entregar los grandes besos del alma »

« Nougaro by Laborde ».

Claude Nougaro über Christian Laborde: « Christian Laborde ist mein geistiger Rassenbruder, er ist ein Dichter, d.h. ein Mann, der eine Sprache der Farben spricht, die die großen Küsse der Seele überbringt »

Mise à jour le 2023-08-17 par OT de St Lary|CDT65