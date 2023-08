Animation « créer son blason » Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 3 septembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Viens créer ton blason en choisissant tes couleurs, tes motifs, tes formes et comprendre leurs significations.

Rdv Maison du Patrimoine

Gratuit.

2023-09-03 16:00:00 fin : 2023-09-03 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and create your own coat of arms by choosing your colors, motifs and shapes, and understand their meanings.

Rdv Maison du Patrimoine

Free

Venga a crear su escudo de armas eligiendo sus colores, motivos y formas, y comprenda sus significados.

Rdv Maison du Patrimoine

Gratis

Erstelle dein eigenes Wappen, indem du deine Farben, Muster und Formen auswählst und ihre Bedeutung verstehst.

Rdv Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes)

Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-17 par OT de St Lary|CDT65