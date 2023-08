Atelier « monument en papier » Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 30 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Fabrique et décore ton monument en papier cartonné.

A partir d’un patron en papier fabriquez votre monument et décorez le..

2023-08-30 10:00:00 fin : 2023-08-30 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Make and decorate your own cardboard monument.

From a paper pattern, make your own monument and decorate it.

Haz y decora tu propio monumento de cartón.

Utiliza una plantilla de papel para hacer tu propio monumento y decorarlo.

Basteln und dekorieren Sie Ihr Denkmal aus Pappkarton.

Basierend auf einer Vorlage aus Papier kannst du dein Denkmal herstellen und dekorieren.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT de St Lary|CDT65